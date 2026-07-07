Росія атакувала промислове підприємство на Полтавщині: сталися пожежі
Російські окупанти у вівторок, 7 липня, атакували Полтавську область. Ворог завдав удару по одному з промислових підприємств. На декількох локаціях сталися пожежі.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Полтавщини 7 липня
"Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на одне з промислових підприємств Полтавського району", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що попри повторні російські удари, вогнеборці приборкали усі осередки займання. На щастя, люди не постраждали.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 6 липня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинула жінка. Крім того, зазнало руйнувань цивільна інфраструктура.
Крім того, загарбники обстріляли Херсонську область. Ворог пошкодив інфраструктуру та будинки, а також поранив людей.
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