Романюк: першу українську ракету Patriot можна очікувати не раніше 2028 року

Пускова установка зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot. Фото: US Army

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Запуск виробництва ракет до систем Patriot в Україні не означає, що перші боєприпаси з'являться вже найближчим часом. Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що реальні результати можна очікувати лише за кілька років.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Експерт назвав реальні строки виробництва Patriot в Україні

За його словами, навіть після отримання ліцензії та запуску виробничих потужностей процес виготовлення буде тривалим. Експерт наголосив, що до кінця 2026 року навряд чи вдасться розпочати серійне виробництво.

"Очікувати до кінця 2026 року, що ми почнемо виготовляти ракети Patriot, — дай Боже, щоб до кінця року хоча б запустили виробництво. У 2026-му нічого не буде", — зазначив Романюк.

Він пояснив, що Україна не виробляє ключових компонентів для таких ракет, тому буде змушена чекати на постачання комплектуючих від тих самих виробників, які забезпечують США та Японію. Це, на його думку, істотно вплине на темпи виробництва.

"Дай Боже, щоб у 2028 році ми отримали першу ракету Patriot власного виробництва. Якщо це станеться на межі 2027–2028 років, це буде дуже швидкий темп", — підсумував експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США досягли домовленості щодо ліцензійного виробництва систем Patriot. За його словами, сторони вже розпочали роботу над реалізацією цієї угоди.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення нових домовленостей із президентом Франції Емманюелем Макроном у сфері оборони. За словами глави держави, сторони погодили угоду, яка має посилити оборонні спроможності України та поглибити співпрацю між країнами.