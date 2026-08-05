РНБО обговорила підготовку до зими: Зеленський озвучив три пріоритети

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Сьогодні провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості.

Пріоритетів для проходження зими зараз три: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади.

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