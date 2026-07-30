Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: Magnific, Pexels. Колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У четвер, 30 липня, на Землі не прогнозуються магнітні бурі. Геомагнітне поле буде стабільним протягом доби. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 30 липня

Очікується, що 30 липня геомагнітне поле буде коливатися від спокійного рівня до незначного активного. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні, зафіксовано 4 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю та 10 потужних спалахів класу М.

Прогноз сонячної активності на 30 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні лише 1%, при цьому кількість сонячних плям становить 32.

Головний біль у жінки. Фото: Клініка Печерських

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року прогнозуються декілька магнітних бур. Фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також ми писали, що цього літа через аномальну спеку у Європі загинули понад 10 тисяч людей. Понад 9 тисяч померлих були людьми віком 65 років і старшими.