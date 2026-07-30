Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 30 липня, на Землі не прогнозуються магнітні бурі. Геомагнітне поле буде стабільним протягом доби. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 30 липня
Очікується, що 30 липня геомагнітне поле буде коливатися від спокійного рівня до незначного активного. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні, зафіксовано 4 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю та 10 потужних спалахів класу М.
Прогноз сонячної активності на 30 липня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні лише 1%, при цьому кількість сонячних плям становить 32.
Вплив магнітних бур на самопочуття
Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.
Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року прогнозуються декілька магнітних бур. Фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.
Також ми писали, що цього літа через аномальну спеку у Європі загинули понад 10 тисяч людей. Понад 9 тисяч померлих були людьми віком 65 років і старшими.
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