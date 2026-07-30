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Головна Новини дня Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 30 липня 2026 14:49
Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на 30 липня
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: Magnific, Pexels. Колаж Новини.LIVE

У четвер, 30 липня, на Землі не прогнозуються магнітні бурі. Геомагнітне поле буде стабільним протягом доби. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 30 липня

Очікується, що 30 липня геомагнітне поле буде коливатися від спокійного рівня до незначного активного. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні, зафіксовано 4 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю та 10 потужних спалахів класу М.

Прогноз сонячної активності на 30 липня:

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Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні лише 1%, при цьому кількість сонячних плям становить 32.

Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні - фото 1
Головний біль у жінки. Фото: Клініка Печерських

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року прогнозуються декілька магнітних бур. Фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також ми писали, що цього літа через аномальну спеку у Європі загинули понад 10 тисяч людей. Понад 9 тисяч померлих були людьми віком 65 років і старшими.

магнітні бурі прогнози метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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