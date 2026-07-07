Рютте закликав союзників переозброюватися через загрози з боку РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Країни НАТО мають прискорити переозброєння через зростання безпекових загроз у світі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найбільші виклики для Альянсу нині становлять Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Він наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності союзників.

Про це Марк Рютте сказав під час саміту НАТО в Анкарі у вівторок, 7 липня, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Рютте про загрози з боку РФ для союзників НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав держави-члени Альянсу значно швидше нарощувати свої оборонні спроможності. За його словами, необхідність переозброєння зумовлена не лише агресивною політикою Росії, а й стрімким посиленням військового потенціалу Китаю та діями Північної Кореї.

Рютте зазначив, що Росія продовжує активно вкладати ресурси у війну та розвиток військової промисловості. За його словами, майже половина державного бюджету РФ спрямовується на воєнні потреби, а підприємства оборонного комплексу працюють цілодобово, забезпечуючи виробництво озброєння.

Окрему увагу генеральний секретар НАТО приділив Китаю. Він наголосив, що Пекін активно модернізує свої Збройні сили та нарощує ядерний потенціал, не забезпечуючи належної прозорості цього процесу.

Також Рютте звернув увагу на діяльність Північної Кореї, яка продовжує розвивати власну ядерну програму та, за оцінкою НАТО, постачає зброю Росії.

Водночас генеральний секретар Альянсу наголосив, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея дедалі активніше поглиблюють співпрацю. На його думку, така координація між цими країнами має викликати серйозне занепокоєння серед союзників і є ще одним аргументом на користь прискорення переозброєння та зміцнення оборонних спроможностей НАТО.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Марк Рютте заявив про запуск нової ініціативи Drone Edge для розвитку безпілотних технологій. Альянс інвестує понад 40 млрд доларів у дрони та засоби протидії їм, а до 2027 року планує підготувати вп'ятеро більше операторів БпЛА.

Новини.LIVE також писали, що Марк Рютте повідомляв, що Президент США Дональд Трамп домігся від американських оборонних компаній зобов'язання наростити виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, це питання обговорювалося на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3. Рютте також зазначив, що обмежені виробничі потужності оборонної промисловості залишаються проблемою не лише для Європи, а й для США.