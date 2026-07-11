РФ вивезли 10-річну дівчинку з Костянтинівки: Лубінець вимагає термінової евакуації

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Карина Приходько Редактор

Російські медіа поширюють відео із 10-річною дівчинкою з Костянтинівки, яку, за твердженнями російської сторони, вивезли на тимчасово окуповану територію Донецької області. Омбудсман Дмитро Лубінець закликав запровадити примусову евакуацію дітей із населених пунктів, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця.

Ймовірна викрадення 10-річної дівчинки

Лубінець розповів, що після того, як російські медіа поширили відео з 10-річною дівчинкою, він одразу направив запит до ДонецькоїОВА, щоб з'ясувати всі обставини події, та очікує на офіційну інформацію. Він наголосив, що насамперед необхідно встановити, чому дитина залишалася у населеному пункті, який щодня зазнає російських атак.

"Лінія фронту — не місце для дитинства. Коли закон передбачає механізм примусової евакуації, він має працювати на випередження, а не після трагедій", — підкреслив він.

Омбудсмен також заявив, що необхідно перевірити, чи були вжиті всі можливі заходи для захисту дитини, а також чи не допустили відповідальні посадовці бездіяльності або зволікання. Водночас триває пошук рідних дівчинки.

Представник Уповноваженого у Донецькій та Луганській областях Дмитро Михальов неодноразово звертався із закликами запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми із небезпечних територій. Водночас, за його словами, у відповідь зазначалося, що евакуацію планували проводити після завершення навчального року.

"Сьогодні вже липень. Евакуації немає", — наголосив Лубінець.

Він також нагадав, що лише напередодні внаслідок російського удару по Краматорську загинули 14-річний хлопець та його 18-річна сестра, підкресливши, що життя дітей у прифронтових громадах залишається під постійною загрозою.

Окремо омбудсмен зауважив, що Росія системно викрадає українських дітей із 2014 року, назвавши це державною політикою та воєнним злочином.

"Росія краде не лише території. Вона краде майбутнє України, намагаючись стерти українську ідентичність наших дітей", — заявив він.

На завершення Дмитро Лубінець звернувся до жителів прифронтових територій із закликом евакуюватися за першої можливості та вимагав від Донецької ОВА невідкладно запровадити примусову евакуацію дітей із населених пунктів, де їхньому життю щодня загрожує небезпека.

Як писали Новини.LIVE, на Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл. Вона мала розпочатися з 1 липня.

Також евакуацію оголошували у 23 населених пунктах Дніпропетровської області. Нові заходи стосуються 23 сіл та селищ Синельниківського району, звідки протягом місяця мають виїхати майже 3800 дітей.