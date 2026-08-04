РФ вдарила по Чернігівщині: ДСНС ліквідувала пожежі на двох об'єктах

Пожежа на Чернігівщині. Фото: ДСНС

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Чернігівській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російських ударів. Зокрема, загорілися об'єкт поштової інфраструктури, бензовози та цистерни для перевезення нафтопродуктів.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує Новини.LIVE.

Наслідки російської атаки на Чернігівщину

У Новгород-Сіверському районі внаслідок російського удару виникла пожежа в будівлі об'єкта поштової інфраструктури.

Водночас у Прилуцькому районі після ворожої атаки загорілися два бензовози та п'ять цистерн для транспортування нафтопродуктів.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів постраждалих немає.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka у Броварах. Внаслідок повторного удару по логістичному центру ніхто не постраждав, однак у компанії заявили, що це була цілеспрямована атака на цивільну інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що, за словами Президента Володимира Зеленського, лише за один тиждень Росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів і 144 ракети. Глава держави наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та збільшення міжнародної підтримки для захисту від повітряних атак.