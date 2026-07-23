РФ утретє за тиждень ударила по Запоріжжю КАБами: у тяжкому стані дитина

Будинок у Запоріжжі після атаки КАБів 23 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У четвер, 23 липня, армія РФ уже втретє за тиждень атакувала Запоріжжя КАБами. Під ударом опинилося середмістя. Станом на вечір було відомо про 18 постраждалих, зокрема дитину, яка перебувала в тяжкому стані.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомила журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 23 липня

Під обстріл потрапили медичний центр і житлові багатоповерхові будинки. Вибухова хвиля пошкодила автомобілі та будівлі, вибила вікна, розтрощила балкони. Один із постраждалих, Євген, у момент атаки перебував за кермом автомобіля.

"Уламок пройшов прямо поруч. Автомобіль — то таке. Головне, що живий, слава Богу", — зазначив чоловік.

Усім травмованим надають медичну допомогу. Частину потерпілих госпіталізували, інші лікуються амбулаторно.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що 23 липня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Частина будівлі зазнала значних руйнувань. Під завалами можуть перебувати люди.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Запоріжжя писав, що вдень 21 липня Запоріжжя опинилося під ударом КАБів. Зазнали пошкоджень житлова дев'ятиповерхівки, гаражі, складські приміщення та автомобілі. Загинули та постраждали люди.