РФ ударила по будинку в Сумах: є постраждалі

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У ніч проти п'ятниці, 21 серпня, армія РФ атакувала Суми. Під ударом опинилися об'єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор. У Ковпаківському районі спалахнули пожежі на кількох локаціях. Зокрема, горить двоповерховий житловий будинок — постраждали люди.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум уночі 21 серпня

Відомо про щонайменше двох травмованих. Вони перебували всередині будинку, який унаслідок удару охопило полум'я.

"Загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників", — зазначив Кривошеєнко.

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