РФ ударила до господарству на Сумщині: загинув чоловік

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в п'ятницю, 26 червня, росіяни завдали дронового удару по Сумському району. Безпілотник влучив у приватне домогосподарство на території Верхньосироватської громади. Загинула людина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сумського району ввечері 26 червня

У господарському приміщенні в момент атаки перебував 66-річний власник. Чоловік загинув на місці.

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