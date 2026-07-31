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Головна Новини дня РФ понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

РФ понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

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Дата публікації: 31 липня 2026 08:03
Обстріл Дніпропетровщини 31 липня: двоє загиблих і троє поранених
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область. Фото: ДСНС

Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Для атак окупанти застосували безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу.

Про наслідки російських атак повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 31 липня.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, протягом доби окупанти понад 20 разів били по чотирьох районах області.

Найбільше постраждала Нікопольщина, де російські війська обстрілювали районний центр, а також Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Також пошкоджено підприємство та автомобілі.

Серед постраждалих 58-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє людей — 51-річний чоловік і 44-річна жінка — лікуватимуться амбулаторно.

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У Дніпровському районі під ударом опинилися Слобожанська та Новопокровська громади. У Слобожанській громаді пошкоджено адміністративну будівлю підприємства харчової промисловості, а в Новопокровській — ліцей, будівлю сільської ради та магазини.

Також російські війська атакували Троїцьку громаду Павлоградського району. Там пошкоджено приватні житлові будинки.

Крім того, під ворожими ударами опинилися Яворницька та Покровська громади Синельниківського району.

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Скриншот повідомлення Олександра Ганжі/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 30 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час удару по Радушному на Дніпропетровщині російські війська, за попередніми даними, застосували балістичну ракету виробництва КНДР. Він уточнив, що остаточні висновки щодо походження ракети зроблять після проведення експертиз.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання ракети в приватний будинок загинула багатодітна родина — двоє дітей і четверо дорослих. Ще восьмеро людей зазнали поранень, серед них — двоє дітей.

Дніпропетровська область обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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