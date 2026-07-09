РФ намагається заглушити Starlink для захисту від українських дронів

Російський загарбник встановлює РЕБ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Інна Буряк редактор стрічки новин

Російські окупаційні війська розгортають нові комплекси боротьби РЕБ, намагаючись заблокувати супутниковий зв'язок Starlink. Так ворог намагається захистити свої тилові об'єкти від регулярних атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

Ефективні удари ЗСУ по логістиці Росії

Цього року Україна провела успішну скоординовану кампанію ударів середньої дальності. Під прицілом опинилися ключові лінії постачання та логістичні вузли, склади з пальним, об'єкти протиповітряної оборони, командні центри окупантів. Також нагадуємо, що удари по складах із пальним спричинили дефіцит палива в окупованому Криму.

Що відомо про систему "Волна Купол Гарант"

Щоб протидіяти українським БпЛА, Росія почала застосовувати систему глушіння під назвою "Волна Купол Гарант". Комплекс випромінює потужний спрямований сигнал, який здатний дестабілізувати роботу терміналів Starlink на площі близько 20 квадратних кілометрів. Наразі українська сторона зафіксувала вже близько 10 випадків застосування цієї системи.

"Волна Купол Гарант". Фото: росЗМІ

Як українські дрони полюють на нову РЕБ РФ

Проте попри заявлену ефективність, нові російські комплекси самі стають пріоритетними цілями для України. Зокрема, бійці 422-го полку безпілотних систем ЗСУ вже провели успішні операції з ураження двох таких комплексів. Один із них українські оператори дронів знищили всього за кілька годин після того, як розвідка виявила його позицію.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, активні удари українських безпілотників викликають серйозну дестабілізацію та занепокоєння росіян. Зокрема, рух "АТЕШ" зафіксував, що окупанти на Херсонщині панікують через постійні атаки ЗСУ. Через регулярні та точні прильоти українських БпЛА особовий склад ворога намагається уникати шикувань на відкритій місцевості та постійно змінює місця дислокації, що суттєво паралізує їхню внутрішню логістику та координацію.

Також Новини.LIVE інформували з посиланням на аналітиків проєкту DeepState, що в травні 2026 року Росія продемонструвала найнижчі темпи просування з жовтня 2023 року. Попри понад 7 тисяч атак, окупанти захопили лише 14 квадратних кілометрів. Суттєвих результатів на передовій росіянам досягти не вдалося.

У співавторстві з Веронікою Придюк.