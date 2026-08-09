РФ масовано атакувала об'єкти Нафтогазу та Укрнафти в трьох областях: наслідки

Удар по нафтогазовій інфраструктурі України. Ілюстративне фото: Група Нафтогаз

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська протягом останніх днів посилили удари по нафтогазовій інфраструктурі України. Під атаками опинилися видобувні та виробничі об’єкти Нафтогазу, а також сім автозаправних комплексів UKRNAFTA.

Про це повідомили у Групі Нафтогаз, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала видобувні об’єкти Укрнафти

У ніч на 9 серпня російські військові завдали масованого удару по видобувних активах Укрнафти та буровому майданчику компанії.

Для атаки ворог застосував десятки ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу об’єкти зазнали суттєвих пошкоджень, частину обладнання виведено з ладу.

Роботу атакованого активу наразі призупинили. Водночас працівники об’єктів не постраждали — завдяки завчасно вжитим заходам безпеки персонал перебував у безпечних місцях.

Під ударами опинилися АЗК UKRNAFTA

7 та 8 серпня російські дрони також атакували сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA.

Удари зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Внаслідок однієї з атак постраждав працівник автозаправного комплексу. Наразі він перебуває в лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

Нафтогаз заявив про серйозні руйнування

8 серпня російські війська завдали ударів реактивними дронами по виробничих об’єктах Нафтогазу в центральній частині України.

Під час атаки персонал перебував в укритті, тому працівники не постраждали. Водночас сам об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

У компанії зазначили, що останніми днями інтенсивність російських атак на нафтогазову інфраструктуру помітно зросла.

Виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко заявив, що однією з цілей російських ударів є завдання максимальної шкоди українському видобутку та критичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону.

За його словами, пріоритетом компанії залишається безпека працівників і продовження роботи попри російські атаки.

Інформація про удари РФ по Нафтогазу. Фото: Група Нафтогаз

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 7 серпня російські війська здійснили масовану атаку на об’єкти "Укрнафти" на сході України. Під ударом опинилися сім активів, залучених до видобутку нафти й газу. Через пошкодження критично важливого обладнання роботу частини об’єктів довелося призупинити.

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують завдавати ударів по автозаправних станціях, створюючи загрозу для цивільних та працівників, які перебувають на місцях атак. 3 серпня ворог завдав удару по Широківській громаді Криворізького району, внаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.