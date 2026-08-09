РФ майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину: наслідки

Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак 9 серпня загинула одна людина, ще п’ятеро жителів дістали поранення. Протягом дня російські війська майже 40 разів били по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували Нікопольщину

На Нікопольщині під російськими ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, п’ятиповерхівка, господарська споруда, гараж, автомобіль та рейсовий автобус.

Загинула одна людина, ще п’ятеро жителів області отримали поранення. 36-річного чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості.

Наслідки атак на Синельниківщині

На Синельниківщині російські війська били по Синельниковому, а також Миколаївській та Васильківській громадах.

Внаслідок атак пошкоджені близько десяти приватних будинків та автомобілі.

У Павлограді спалахнула пожежа

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура.

Крім того, у Павлограді зайнялася складська будівля на території харчового підприємства. Пожежа також виникла у Вербківській громаді.

Наслідки російських ударів по області продовжують уточнювати.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Пошкоджений автобус внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Новини.LIVE писали, що в суботу, 8 серпня, російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару загорівся рейсовий автобус, водій загинув, а його 48-річний колега отримав поранення та був госпіталізований.

Новини.LIVE інформували, що в суботу, 8 серпня російські війська обстрілювали громади Сумської області. Внаслідок ворожих атак поранення отримала 21 цивільна людина, серед постраждалих — малолітня дитина. Правоохоронці зафіксували пошкодження внаслідок обстрілів та відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни.