РФ атакувала Сумщину: є поранені, понівечені будинки та АЗС

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти упродовж минулої доби атакували Сумську область, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Ворог здійснив 28 обстрілів 21 населеного пункту Сумщини. Загарбники били керовані авіабомбами, ударними безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та мінометами.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини

У Сумській громаді через російський удар дрона поранення отримали 19-річні, 49-річна та 55-річна жінки. Ворог пошкодив багатоквартирні будинки, дачний будинок, два легкові авто, гаражне приміщення, будівлю товариства, автомийку та автозаправну станцію.

Пожежа внаслідок російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

"Крім того, пошкоджень зазнали приміщення АЗС у Лебединській громаді, господарська споруда у Тростянецькій громаді, приватні житлові будинки у Річківській та Миропільській громадах, будівля ресторану в Садівській громаді. У Краснопільській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено фельдшерський пункт", — йдеться у повідомленні.

Уламки російського озброєння. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

За кожним фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 5 липня російські окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого поранення отримали двоє людей та зафіксовано пошкодження.

Також упродовж останньої доби Росія масовано била по Запорізькій області та вбила одну людину, а також поранила 16. Під вогнем противника були понад півсотні населених пунктів.