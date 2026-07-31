РФ атакувала Павлоград: спалахнув торговельний комплекс
31 липня 2026 17:40
Термінова новина
Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загорівся торговельний комплекс, попередньо відомо про одного постраждалого.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає Новини.LIVE.
У Павлограді ліквідовують наслідки атаки РФ
За попередньою інформацією, через російський удар у Павлограді виникла пожежа в одному з торговельних комплексів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Також відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих інших постраждалих уточнюється. Новина доповнюється...
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