РФ атакувала Павлоград: спалахнув торговельний комплекс

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загорівся торговельний комплекс, попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

У Павлограді ліквідовують наслідки атаки РФ

За попередньою інформацією, через російський удар у Павлограді виникла пожежа в одному з торговельних комплексів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Також відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих інших постраждалих уточнюється. Новина доповнюється...