РФ атакувала Павлоград: на СТО палають автомобілі
Російські війська вдень 5 липня атакували Павлоград у Дніпропетровській області. На автосервісі палають вантажівки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Удар по Павлограду 5 липня
"Палає у Павлограді через атаку росіян на місто. Зайнялися вантажівки на СТО. На місці працюють усі екстрені служби", — розповів Ганжа.
Він зазначив, що попередньо інформації про постраждалих немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожежі.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні зранку Росія обстріляла Дніпропетровщину. Так, у Дніпрі пошкоджене підприємство, а в Павлограді — понівечені оселі та автомобілі, постраждали двоє людей.
Крім того, упродовж останнього тижня росіяни випустили по Україні близько 2200 ударних дронів. Також ворог атакував 106 ракетами різних типів, майже половина з них — балістичні.
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