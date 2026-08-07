РФ атакувала об'єкти Укрнафти: зруйновано критично важливе обладнання

Наслідки атаки РФ об'єкти Групи Нафтогаз. Фото: Нафтогаз/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У ніч проти 7 серпня російські окупанти масовано атакували об’єкти "Укрнафти" на сході України. Під ударом опинилися одразу сім активів, які забезпечують видобуток нафти та газу. Внаслідок обстрілу зруйновано критично важливе обладнання, через що низку об’єктів довелося зупинити.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Нафтогазу.

РФ атакувала сім активів "Укрнафти"

Сьогодні вночі, 7 серпня, російські війська завдали ударів по семи активах "Укрнафти", яка входить до Групи Нафтогаз. Ці об’єкти забезпечують видобуток нафти та газу на сході України.

Внаслідок атаки було зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання. Це призвело до зупинки низки об’єктів та втрати суттєвих обсягів видобутку.

Виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко наголосив, що російські удари по українському нафто- та газовидобутку мають системний характер. За його словами, таким чином РФ намагається завдати максимальної шкоди інфраструктурі напередодні зими.

"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає", — зазначив Сергій Федоренко.

РФ також атакувала АЗК UKRNAFTA

Крім об’єктів видобутку, протягом минулої доби російські війська атакували чотири автозаправні комплекси UKRNAFTA у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За інформацією Нафтогазу, клієнти та працівники АЗК внаслідок цих атак не постраждали.

Скриншот повідомлення Групи Нафтогаз/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 6 липня 2026 року російські війська атакували об’єкт газовидобутку Нафтогазу на Харківщині, де спалахнула пожежа та постраждав працівник підприємства. Чоловіку надали домедичну допомогу, після чого його госпіталізували. Після повторного удару роботу об’єкта повністю зупинили.

Новини.LIVE також писали, що 5 липня Росія атакувала видобувні об’єкти Нафтогазу у Полтавській, Харківській та Сумській областях. На низці підприємств спалахнули масштабні пожежі, зафіксовано значні руйнування та зупинку обладнання.