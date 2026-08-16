РФ атакувала два підприємства у Кривому Розі: є жертви

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська вночі 16 серпня здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг, застосувавши ракети та безпілотники. Унаслідок удару по промислових підприємствах загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення, 11 із них госпіталізували.

Про наслідки атаки повідомили керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

РФ атакувала промислові підприємства Кривого Рогу

За словами Олександра Вілкула, вночі російські війська здійснили по місту комбіновану атаку ракетами та безпілотниками. Удари були завдані по двох промислових підприємствах.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 13 постраждалих. Згодом під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло другого загиблого. Таким чином, кількість жертв нічної атаки на Кривий Ріг зросла до двох.

Загалом поранення дістали 14 людей. Одинадцятьох постраждалих госпіталізували. Серед них — 48-річний чоловік, який перебуває у важкому стані.

За словами Вілкула, серед 13 постраждалих, про яких було відомо станом на ранок, були дві жінки. Медики продовжують надавати допомогу пораненим.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Під удар потрапив "АрселорМіттал Кривий Ріг"

У компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили, що вночі російські війська атакували підприємство ракетами.

Внаслідок удару постраждали 14 співробітників підприємства та підрядних організацій.

На території підприємства пошкоджено основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Через атаку частину виробничих процесів заводу довелося зупинити.

Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої шкоди, а також визначають можливості та терміни відновлення роботи пошкоджених об'єктів.

На підприємстві триває розбір завалів

Після російських ударів на місцях влучань виникли пожежі. За словами Олександра Вілкула, наразі їх уже загасили.

Водночас на одному з промислових підприємств продовжується розбір завалів. Через це остаточні наслідки атаки ще встановлюються.

За словами Вілкула, не виключено, що під час подальших робіт можуть з'явитися додаткові дані про масштаби руйнувань та кількість постраждалих.

Пошкоджені багатоповерхівки

Російська атака також пошкодила житлову інфраструктуру Кривого Рогу. У Металургійному районі міста постраждали щонайменше 12 багатоквартирних будинків.

Для мешканців розгорнули штаб допомоги у найближчій школі. Там люди можуть отримати необхідні будівельні матеріали для першочергового відновлення пошкодженого житла, а також подати заяви на отримання матеріальної допомоги від міста.

На місці працюють усі необхідні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки російського удару.

У Криворізькому районі також були удари

Російські війська атакували й населені пункти Криворізького району. Під ударом опинилися Широківська та Грушівська громади.

Унаслідок атаки там виникли пожежі, однак, за інформацією Вілкула, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Водночас у Нікопольському районі російські війська застосували дрони та артилерію. Під атакою опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Там постраждав 55-річний чоловік. Також пошкоджено інфраструктуру, підприємство, багатоквартирний будинок та приватну оселю.

У Кривому Розі всі основні служби працюють

Міські служби продовжують працювати на місцях ударів та ліквідовувати наслідки атаки. За словами Вілкула, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи Кривого Рогу працюють.

Медики надають допомогу постраждалим, а рятувальники продовжують розбирати завали на пошкодженому промисловому підприємстві. Остаточні масштаби руйнувань та збитків наразі встановлюються.

Допис Олександра Вілкула. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Київ та Київську область, спричинивши пошкодження будівель і травмування людей. У Броварському районі постраждали троє людей, зокрема дитина, а в столиці рятувальники продовжують працювати на місцях пожеж і руйнувань.

Раніше Новини.LIVE інформували, що пізно ввечері 13 серпня російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області. Влучання сталося на дорозі поблизу автомобіля з людьми всередині, унаслідок чого машина зазнала пошкоджень. Попередньо відомо про двох постраждалих, серед них — маленька дитина, на місце події прибули медики.