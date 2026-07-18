РФ атакувала Чернігівщину: спалахнуло пшеничне поле
Російські безпілотники атакували Чернігівську область, спричинивши кілька пожеж. Рятувальникам вдалося загасити вогонь та не допустити повного знищення врожаю пшениці.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
На Чернігівщині ліквідували наслідки атаки безпілотників
Упродовж минулої доби рятувальники ліквідовували наслідки російських атак одразу в кількох районах Чергінівської області. Через ворожі удари за добу постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.
У Чернігівському районі внаслідок влучань російських безпілотників загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували врожай від повного вигорання.
За іншими адресами в районі внаслідок атаки загорілися вантажний автомобіль і господарська будівля на території приватного домоволодіння. Також пожежі виникли у житловому секторі.
Крім того, під ворожим ударом опинився Новгород-Сіверський район. У двох населених пунктах через атаки безпілотників виникли пожежі у житловому секторі. Вогонь охопив приватні будинки, однак рятувальники оперативно ліквідували всі займання та не допустили поширення полум'я.
Новини.LIVE писали, що 17 липня російська армія завдала удару по Сумах п'ятьма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в різних районах міста.
Новини.LIVE інформували, що удень 16 липня російська армія атакувала Запоріжжя трьома авіаційними бомбами. Унаслідок удару загинули щонайменше троє людей.
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