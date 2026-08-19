РФ атакувала будівлю Головного управління Нацполіції на Житомирщині

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Росіяни атакували Житомир реактивними дронами. Внаслідок удару зафіксували влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та інші спеціальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та встановлюють усі обставини удару.

Про це повідомляє Житомирська ОВА, передає Новини.LIVE.

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