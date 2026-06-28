РФ атакувала АЗС та медзаклад на Чернігівщині: є поранені

Наслідки атаки РФ на Чернігівщину. Фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Російські війська завдали масованих ударів дронами по Чернігівській області. Внаслідок атак є постраждалі серед цивільних у Чернігові та громадах регіону. Також пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у неділю, 28 червня.

Пожежа внаслідок ворожого удару по Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Росіяни обстріляли Чернігівщину: є постраждалі

У ніч проти 28 червня Чернігівська область зазнала серії російських атак із застосуванням безпілотників, зокрема FPV-дронів та "Шахедів".

В обласному центрі внаслідок удару постраждали троє людей. 48-річну жінку та 72-річного чоловіка госпіталізували з уламковими пораненнями, ще один чоловік отримав травми, однак відмовився від госпіталізації.

Під вогнем опинилися також об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали медичний і освітній заклади, приватні будинки та автомобіль.

Окремі удари зафіксовані й у громадах області. У Корюківській громаді FPV-дрон пошкодив житловий будинок, у Семенівці атаковано автозаправку, а в Ріпкинській громаді по АЗС влучив дрон типу "Герань".

У Городні через атаку загорівся житловий будинок, а в Корюківці вночі було зафіксовано удар по одному з підприємств. Крім того, протягом доби російські війська били по енергетичних об’єктах області.

Рятувальні та екстрені служби працюють на місцях влучань, наслідки атак уточнюються.

Скриншот повідомлення Чауса/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 28 червня російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, зафіксовані пожежі на автозаправних станціях у двох районах області. Також обстрілів зазнав Нікопольський район, де виникла пожежа у будівлі спортивної школи.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський повідомив, що протягом останнього тижня російські війська атакували 15 областей України. За цей період ворог застосував близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.