Reuters: санкції Грема проти Росії "скоротили"

Покійний сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У вівторок сенатори США представили оновлену версію законопроекту про санкції проти Росії, ініціатором якого була покійна сенаторка Ліндсі Грем. Вже відомо, що нова версія документа пом'якшує загрозу введення тарифів проти Китаю, Індії та інших імпортерів російської нафти й газу, якщо порівнювати її з першою версією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про пакет санкцій Грема проти Росії

Важливо зазначити, що цей законопроект, який підтримали як сенатори від Республіканської партії, так і від Демократичної, спрямований на введення мит проти країн, які купують російські енергоносії. Документ, зокрема, мав на меті чинити тиск на Китай та Індію й зменшити залежність цих країн від РФ.

Помічники сенаторів повідомили, що законопроект підтримали 26 осіб, і очікують, що протягом кількох годин їхня кількість збільшиться. Вони висловили оптимізм щодо шансів на ухвалення документа.

При цьому, як пише Reuters, до законопроекту були внесені зміни, які відрізняють документ від його первісної версії.

Нова версія законопроекту знижує мита, які могли бути введені для сторонніх покупців російської нафти та природного газу. Зокрема, замість 500% мит тепер пропонується 100% для п’яти найбільших покупців енергоносіїв РФ.

Також передбачено виняток для країн, які імпортують менше 15% російського експорту природного газу та вживають значних заходів щодо скорочення цього імпорту, що може звільнити від дії закону Японію, Францію, Угорщину та Бельгію.

За словами помічників, до п’ятірки найбільших покупців російської нафти входять Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан, а найбільшими імпортерами російського природного газу є Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Крім того, як пише Reuters, захід передбачає введення санкцій проти тіньового флоту російських танкерів, що не залежать від західних морських перевезень. Крім того, документ передбачає санкції проти російських фінансових інститутів, зокрема Центробанку РФ, та проти найбільших державних енергетичних проєктів Росії, зокрема "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ 1", "2" і "3".

Також нова версія містить положення, яке дозволяє президенту США Дональду Трампу скасувати санкції, якщо він вважатиме, що це відповідає національним інтересам США.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп все-таки підтримає пакет санкцій проти Росії, який ініціював Ліндсі Грем.

Також ми писали, що під час спілкування з пресою Трамп публічно заявив, що законопроект про санкції проти РФ має "хороші шанси" на ухвалення.