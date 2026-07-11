Reuters: РФ зупинила судноплавство в Азовському морі після атак

Російське судно. Ілюстративне фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Росія тимчасово призупинила судноплавство через Доно-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Рішення ухвалили після атаки України на російські судна в Азовському морі, що може вплинути на експорт зерна з РФ.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

РФ призупинила судноплавство каналом Дон — Азов

Росія тимчасово обмежила рух суден через Доно-Азовський канал після атаки на російські кораблі в Азовському морі. За даними джерел Reuters, під удар потрапили 13 російських суден, серед яких 10 танкерів.

Одне з джерел повідомило, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому заявок на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря. Обмеження почали діяти з 18:10 за місцевим часом у п’ятницю, однак терміни їхнього скасування не уточнювалися.

За оцінками ринкових аналітиків, до чверті російського експорту пшениці може проходити через Азовське море. Росія є найбільшим експортером зерна у світі, а ключові аграрні регіони країни — Ростовська область і Краснодарський край — розташовані поблизу Азовського моря.

Також у цьому районі розташований один із найбільших портів Росії в Чорноморському регіоні — поблизу Керченської протоки.

Міністерства сільського господарства та транспорту Росії не надали коментарів щодо ситуації.

Раніше стало відомо про атаки на російські судна в Азовському морі, які можуть створити додаткові ризики для морської логістики РФ та перевезення вантажів через цей напрямок.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 10 липня Головне управління розвідки та Сили оборони України здійснили удари по низці стратегічних об’єктів на території Росії. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод, нафтобаза, а також російські танкери.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський 9 липня повідомив про нові удари Сил оборони по об’єктах російської нафтової інфраструктури на значній відстані. За його словами, українські військові продовжують реалізацію так званого плану "далекобійних санкцій" як відповідь на продовження війни та регулярні атаки РФ.