Ракети та системи Patriot: Зеленський назвав пріоритети для посилення ППО
9 липня 2026 20:53
Термінова новина
Зеленський назвав три пріоритети для посилення протиповітряної оборони України
Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони, зокрема отримання систем Patriot і ракет до них.
За словами президента, Україна працює одразу за трьома напрямками: прагне отримати від США ліцензію на виробництво систем Patriot, забезпечити через європейське фінансування постачання ракет PAC-2 і PAC-3, а також домовляється з європейськими партнерами про додаткові поставки ракет.
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