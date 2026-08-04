Ракети для ППО — пріоритет: Зеленський поспілкувався з прем'єром Нідерландів

Володимир Зеленський та Роб Єттен. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, підготовку до зими та подальшу підтримку України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Про що говорили Зеленський і Єттен

За словами президента, він поінформував главу уряду Нідерландів про останні російські удари по українських містах і громадах, а також подякував за слова співчуття та підтримки.

Зеленський наголосив, що Росія майже щодня атакує Україну, застосовуючи, зокрема, балістичні ракети. Тому одним із головних пріоритетів для України залишаються ракети для систем протиповітряної оборони.

Під час розмови сторони обговорили, як Нідерланди можуть допомогти зміцнити українську ППО вже зараз, а також під час підготовки до зимового періоду.

Крім того, Зеленський і Єттен торкнулися дипломатичної ситуації та результатів зустрічей, які відбулися минулого тижня у Вашингтоні.

Окрему увагу співрозмовники приділили європейській інтеграції України. Президент зазначив, що сторони обговорили відкриття ще чотирьох переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, а також подальше розширення ЄС.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент Володимир Зеленський увів у дію новий пакет санкцій проти 23 компаній і 20 фізичних осіб, які забезпечують роботу російського військово-промислового комплексу. До списку потрапили підприємства, що виробляють комплектуючі, ракетне паливо, засоби ППО та інше озброєння для РФ.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський провів нараду з керівником СБУ Василем Малюком, під час якої погодив нові спецоперації проти Росії. Президент заявив, що Україна готує нові кроки для посилення тиску на державу-агресора.