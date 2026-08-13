Путін ховається від дронів у бронепоїзді та фейкових кортежах

Володимир Путін. Фото ілюстративне: росЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Російський президент Володимир Путін посилив заходи безпеки через українські далекобійні безпілотники та дедалі частіші удари по території РФ. За даними The New York Times, для приховування його місця перебування Кремль може використовувати фейкові кортежі, бронепоїзд і заздалегідь записані відео зустрічей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Як Кремль приховує пересування Путіна

За даними американського видання, президентський кортеж, який рухається вулицями Москви, може бути відволікальним маневром. Співрозмовник NYT, який має зв’язки у Кремлі, підтвердив, що в окремих випадках самого Путіна в автомобілях такого кортежу може не бути.

Для поїздок російський президент також використовує спеціальний бронепоїзд, замаскований під звичайний пасажирський склад. За інформацією, яку раніше отримували журналісти, потяг обладнаний тренажерним залом, спа-салоном та спеціальними засобами зв’язку.

Окремі залізничні гілки для цього потяга прокладають до президентських резиденцій. Зокрема, біля резиденції Путіна на Валдаї журналісти NYT ще у 2021 році звернули увагу на нову залізничну гілку та станцію, якої не було на офіційних залізничних картах.

Кремль приховує реальний час зустрічей Путіна

Окремим способом приховування місця перебування російського президента можуть бути заздалегідь записані відео. За словами журналістки Фаріди Рустамової, на які посилається NYT, між реальною зустріччю Путіна та її показом на російському телебаченні як актуальної події іноді минає

Журналісти вже намагалися встановити час запису таких відео за деталями в кадрі. Зокрема, "Радіо Свобода" звертало увагу на стан рослини в кабінеті Путіна, що дозволило припустити: частину зустрічей зняли задовго до їхньої телевізійної трансляції.

Чому Путін посилює заходи безпеки

Посилення заходів охорони пов’язують із розширенням географії ударів українських безпілотників по території Росії. За даними NYT, це вже впливає на пересування російського президента.

Додаткові побоювання у Кремлі, як зазначає видання, виникли після ліквідації Ізраїлем іранського лідера Алі Хаменеї. Перед ударом ізраїльська сторона використовувала дані про пересування Хаменеї та його оточення. Після цього російські спецслужби, за інформацією Financial Times, тимчасово відключали камери спеціальної системи спостереження, яку використовують для захисту Путіна та його найближчих соратників.

Водночас конкретні деталі щодо пересування Путіна та роботи його охорони базуються переважно на інформації джерел медіа й не можуть бути незалежно підтверджені.

Раніше Новини.LIVE інформували, що 12 серпня 2026 року президент Володимир Зеленський заявив про спільний із міжнародними партнерами план тиску на Володимира Путіна, який має змусити російського лідера припинити війну проти України. Президент наголосив на необхідності утримувати фронт, посилювати протиповітряну оборону та завдавати ударів у відповідь.

Також Новини.LIVE писали, що Росія може розраховувати на продовження війни щонайменше до 2027 року через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні. За даними Інституту вивчення війни, російський ВПК із весни змінив пріоритети, збільшивши виробництво балістичних і крилатих ракет, а кількість запусків балістики по Україні у квітні-липні зросла більш ніж утричі.