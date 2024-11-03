У пустелях Саудівської Аравії вперше випав сніг

Пустелю в Саудівській Аравії несподівано засипало снігом — відео
У північних регіонах Саудівської Аравії у неділю, 3 листопада, вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.
Про це повідомляє Global Dissident.
Сніг у Саудівській Аравії
Сніг вкриває пустелю після проливних дощів і граду.
Northern Saudi Arabia: Snow blankets the desert after heavy rains and hail. Just yesterday, winter transformed the mountainous landscape.🇸🇦— Global Dissident (@GlobalDiss) November 3, 2024
🤡Yes, this is normal. Saudi Arabia and the UAE have well-known weather modification programs. pic.twitter.com/ZoFQ3Gav92
Температура тут рідко буває настільки низькою, тому ці опади виявилися справжньою несподіванкою.
The Al-Jawf region in Saudi Arabia is covered in snow.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 3, 2024
Crazy - like the whole world at the moment. pic.twitter.com/AhCYY4iYNM
Відомо, що це перший випадок в історії.
😮☃️A hailstorm turned the desert of Saudi Arabia into a tundra#Hailstorm #SaudiArabia#tundra pic.twitter.com/6PZYd7y68v— The Global South Post (@INdEptHGlobal) November 3, 2024
Нагадаємо, вперше за 130 років на горі Фудзі в Японії досі немає снігу. Причиною є аномально висока температура повітря.
Також 3 листопада у Харкові пішов перший сніг. Місцеві публікують відео із зимовими опадами в мережі.
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