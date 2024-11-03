У пустелях Саудівської Аравії вперше випав сніг

Сніг у Саудівській Аравії. Фото: x.com/GlobalDiss

У північних регіонах Саудівської Аравії у неділю, 3 листопада, вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.

Про це повідомляє Global Dissident.

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Сніг у Саудівській Аравії

Сніг вкриває пустелю після проливних дощів і граду.

Northern Saudi Arabia: Snow blankets the desert after heavy rains and hail. Just yesterday, winter transformed the mountainous landscape.🇸🇦



🤡Yes, this is normal. Saudi Arabia and the UAE have well-known weather modification programs. pic.twitter.com/ZoFQ3Gav92 — Global Dissident (@GlobalDiss) November 3, 2024

Температура тут рідко буває настільки низькою, тому ці опади виявилися справжньою несподіванкою.

The Al-Jawf region in Saudi Arabia is covered in snow.

Crazy - like the whole world at the moment. pic.twitter.com/AhCYY4iYNM — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 3, 2024

Відомо, що це перший випадок в історії.

😮☃️A hailstorm turned the desert of Saudi Arabia into a tundra#Hailstorm #SaudiArabia#tundra pic.twitter.com/6PZYd7y68v — The Global South Post (@INdEptHGlobal) November 3, 2024

Нагадаємо, вперше за 130 років на горі Фудзі в Японії досі немає снігу. Причиною є аномально висока температура повітря.

Також 3 листопада у Харкові пішов перший сніг. Місцеві публікують відео із зимовими опадами в мережі.