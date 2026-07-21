Психологічна допомога військовим: в Україні різко зріс попит

Військові. Ілюстративне фото: Командування Медичних сил Збройних cил України/Facebook

В Україні стрімко зростає попит на психологічну підтримку серед військових та їхніх родин. Дедалі більше військовослужбовців звертаються до фахівців за рекомендаціями побратимів, які вже пройшли терапію. Водночас головним викликом для профільних організацій залишається нестача фінансування.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила виконавча директорка ГО "Вільний Вибір" та менеджерка застосунку "База" Катерина Криленко.

Попит на психологічну допомогу серед військових продовжує зростати

За словами Катерини Криленко, все більше військових і членів їхніх родин звертаються по психологічну підтримку. Вона зазначила, що важливу роль у цьому відіграє "сарафанне радіо": захисники, які вже відчули позитивний результат від терапії, рекомендують фахівців своїм побратимам і близьким.

Криленко наголосила, що лише за минулий рік організація надала стільки ж психологічних консультацій, скільки за попередні десять років своєї роботи.

"Лише за попередній рік, за 2025 рік, ми надали таку ж кількість консультацій, як за попередніх 10 років роботи", — зауважила директорка ГО "Вільний Вибір".

Читайте також:

Водночас Катерина Криленко зазначила, що сьогодні найбільшим викликом для організацій, які надають психологічну підтримку, є не пошук людей, які потребують допомоги, а забезпечення фінансування для роботи з такою кількістю звернень.

За її словами, зараз організація проводить у середньому близько трьох тисяч індивідуальних консультацій щомісяця, а потреба у психологічній підтримці продовжує зростати.

"У нас є завжди виклики з ресурсами, як організувати в фінансовому плані такі обсяги роботи. Зараз це в середньому 3 тисячі індивідуальних консультацій на місяць", — пояснила Криленко.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Дніпрі відкрили безплатний спортивний комплекс для ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин і всіх охочих жителів міста. У центрі доступні тренування з кросфіту, боксу, ММА, греплінгу та заняття у тренажерній залі. За перший тиждень роботи до спорткомплексу вже долучилися понад 30 військових, а двоє ветеранів із травмами отримали допомогу реабілітолога.

Новини.LIVE також писали, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов підтримав розвиток ветеранського спорту під час зустрічі з представниками Федерації стронгмену України. В Україні ветеранський спорт є важливим напрямом фізичної та психологічної реабілітації військових після поранень. Федерація активно залучає захисників до адаптивного спорту та підготовки до міжнародних змагань.