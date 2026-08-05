Прокурор: Стефанішина впливала на призначення голів НАЗК, НАБУ та БЕБ
5 серпня 2026 19:23
Термінова новина
Стефанішина впливала на призначення голови НАЗК, — прокурор САП
Під час судового засідання прокурор заявив, що за версією обвинувачення, у 2023–2024 роках Стефанішина разом із тодішнім держсекретарем Мін’юсту Олександром Буханевичем впливали на формування конкурсної комісії, щоб забезпечити призначення на посаду заздалегідь визначеної особи.
Як стверджує прокурор, це підтверджується листуванням, у якому обговорювався добір кандидатів до складу конкурсної комісії з відбору голови НАЗК.
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