Прокурор: Стефанішина впливала на призначення голів НАЗК, НАБУ та БЕБ

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Стефанішина впливала на призначення голови НАЗК, — прокурор САП

Під час судового засідання прокурор заявив, що за версією обвинувачення, у 2023–2024 роках Стефанішина разом із тодішнім держсекретарем Мін’юсту Олександром Буханевичем впливали на формування конкурсної комісії, щоб забезпечити призначення на посаду заздалегідь визначеної особи.

Як стверджує прокурор, це підтверджується листуванням, у якому обговорювався добір кандидатів до складу конкурсної комісії з відбору голови НАЗК.

Новина доповнюється...