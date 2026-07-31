Президент змінив склад РНБО: нові члени та виключені особи
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. До оновленого переліку членів РНБО увійшли представники військового керівництва, уряду, правоохоронних органів та дипломатичного відомства.
Про це йдеться в указі президента №677/2026, який набирає чинності з дня його опублікування, передає Новини.LIVE.
Хто увійшов до нового складу РНБО
Відповідно до указу, членами Ради національної безпеки і оборони стали:
- Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий;
- прем’єр-міністр України Сергій Корецький;
- міністр внутрішніх справ Іван Вигівський;
- міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко;
- міністр юстиції Денис Маслов;
- перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;
- заступник міністра оборони Євгеній Хмара.
- Також до складу РНБО включили першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Зі складу РНБО вивели низку посадовців
Водночас свої повноваження у складі Ради національної безпеки і оборони припинили Олександр Сирський, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Юлія Свириденко та Олексій Соболев.
Зміни були затверджені відповідним указом глави держави, який набув чинності після оприлюднення.
РНБО як ключовий орган безпеки держави
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом при президентові, який відповідає за підготовку та ухвалення рішень у сфері національної безпеки й оборони.
До повноважень РНБО належать аналіз загроз для держави, координація роботи органів влади у сфері безпеки, а також підготовка пропозицій щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.
Оновлення складу Ради відбулося на тлі змін у керівництві державних структур та посилення уваги до питань оборони, безпеки й реагування на виклики, пов’язані з війною.
Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, оновивши керівництво регіональних управлінь відомства у дев’яти областях. Відповідними указами глава держави звільнив низку очільників обласних підрозділів СБУ та призначив на їхні посади нових керівників. Крім того, зміни торкнулися і центрального апарату спецслужби — свою посаду залишила керівниця одного з важливих департаментів.
Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський призначив Олексія Соболева на посаду заступника керівника Офісу президента України. У новій ролі він відповідатиме за напрям, пов’язаний з економічними питаннями, та працюватиме у складі команди ОП над цим напрямом.
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