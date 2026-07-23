Президент запропонував Федорову посаду віцепрем'єра з військових новацій

Володимир Зеленський і Михайло Федоров. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Йдеться про крісло віцепрем'єр-міністра з військових новацій.

Про це глава держави заявив у четвер, 23 липня, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який перебуває з візитом у Києві, передає Новини.LIVE.

Яку посаду запропонував Зеленський Федорову

За словами Зеленського, Федоров залишається членом президентської команди, а нова посада має забезпечити ефективну взаємодію між технологічним напрямом, Міністерством оборони та військовим командуванням.

"Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада — віцепрем'єр-міністр України з військових новацій. Це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з головнокомандувачем нашої армії, з президентом. Все це можна робити і повинні робити кожного дня", — сказав Зеленський.

Раніше Президент лише повідомляв, що запропонував Федорову "достойну позицію у владі", яка дозволить об'єднати технологічний напрям держави, однак тоді не уточнював, про яку саме посаду йдеться.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський 21 липня провів зустріч із ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Після перемовин в Офісі президента тоді повідомили, що найближчим часом буде оголошено кадрові рішення після завершення серії внутрішніх нарад.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 липня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва Міністерства оборони. Після цього Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, подякував військовослужбовцям, команді відомства та всім, хто працював над посиленням обороноздатності країни.