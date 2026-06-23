Президент нагородив бійців "Альфи" з нагоди річниці підрозділу

Володимир Зеленський і військовий ЗСУ. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський привітав бійців Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України з 32-ю річницею створення підрозділу. Президент відзначив бійців нагор одами

Про це повідомили в Офісі президента, передає Новини.LIVE.

Результати "Альфи" на фронті

Глава держави наголосив, що підрозділ стабільно демонструє одні з найвищих ре зультатів за кількістю уражень російських окупантів на фронті, що, за його словами, має значний вплив на противника та є прикладом для інших підрозділів Сил оборони.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Зеленський відзначив ефективність як фронтових, так і далекобійних операцій СБУ, значна частина яких виконується саме силами "Альфи". Він підкреслив, що ці дії є не лише результативними, а й точними та креативними. Окремо президент наголосив на важливості операцій, спрямованих проти російської логістики на тимчасово окупованих територіях, назвавши їх одним із факторів, що наближають завершення війни.

Володимир Зеленський вручає нагороди бійцям "Альфи". Фото: Офіс президента

У межах заходу глава держави вручив 37 військовослужбовцям державні нагороди, серед яких ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги та медалі "За бездоганну службу". Також було підписано указ про нагородження ще 90 бійців підрозділу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, з нагоди 32-ї річниці створення підрозділу Зеленський та керівництво СБУ озвучили статистику втрат ворога, яку зафіксували спецпризначенці. За їхніми даними, йдеться про значну частку ліквідованої російської піхоти, а також тисячі знищених одиниць техніки, зокрема танків, артилерійських систем і засобів протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE писали, що, 22 червня, у День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні В олодимир Зеленський заявив, що Росія продовжує розпочинати кожен день з нових ударів та атак замість того, щоб вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Глава держави повідомив про нові жертви російських обстрілів у кількох регіонах України та наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення війни.