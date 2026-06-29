Президент Литви Науседа готовий стати посередником між Польщею та Україною

Кароль Навроцький разом із лідерами Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Фото: KPRP

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність виступити посередником у діалозі між Польщею та Україною. Водночас він наголосив, що така можливість може бути реалізована лише за умови взаємної згоди обох сторін.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Науседа закликав до діалогу між Києвом і Варшавою

Лідер Литви підкреслив, що історичні питання мають значення, однак сьогоднішні виклики є пріоритетними, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що готовий почути позиції сторін і сприяти пошуку шляхів вирішення напруженості.

Паралельно президент Польщі Кароль Навроцький провів неформальну зустріч із колегами з регіону, де обговорювалися спільні позиції перед самітом НАТО, питання безпеки Балтійського та Чорноморського регіонів, зміцнення східного флангу Альянсу, розвиток обороноздатності Європи та трансатлантичні відносини. Окремо йшлося про енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також майбутнє Європейського Союзу. Участь у зустрічі взяли президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.

Раніше повідомлялося про напруження у польсько-українських відносинах після низки рішень, які викликали політичну реакцію з обох сторін.

Як повідомляли Новини.LIVE, напруження у відносинах між Варшавою та Києвом може перерости у більш серйозну дипломатичну кризу. Причиною стали останні політичні рішення польського керівництва, які викликали різку реакцію в Україні. Голова Офісу президента України Кирило Буданов різко розкритикував дії президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.

Також Новини.LIVE писали, що українська сторона відмовилася від запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького у Варшаві. Рішення було ухвалене на тлі дипломатичних контактів між сторонами та напруженості у відносинах.