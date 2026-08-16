Прах Євгена Коновальця після 88 років повертається в Україну

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Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Після 88 років перебування за межами України прах полковника Армії УНР, засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повертається на батьківщину. Його тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом планують перенести до Українського національного пантеону.

Про це повідомив Керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Новини.LIVE.

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