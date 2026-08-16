Прах Євгена Коновальця після 88 років повертається в Україну
16 серпня 2026 21:36
термінова
Після 88 років перебування за межами України прах полковника Армії УНР, засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повертається на батьківщину. Його тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом планують перенести до Українського національного пантеону.
Про це повідомив Керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Новини.LIVE.
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