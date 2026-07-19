ППО та дрони: Зеленський зустрівся з Драпатим, Горбатюком та Апостолом

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Сьогодні спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими: з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Перше – доповідь генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань. Друге – це виконання наших домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту України. Головний пріоритет – ППО та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів. Третє – Олександрівський напрямок, активні дії наших ДШВ.

Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей. Дякую за службу!

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