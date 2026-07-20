Позицію суспільства почуто: Буданов закликав українців нікого не критикувати

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Він наголосив, що розуміє людей, які висловлюють позицію, оскільки небайдужість — це сила, яка тримає державу упродовж всіх цих років. За його словами, позицію суспільства почуто.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах у понеділок, 20 липня, передає Новини.LIVE.

Буданов: позицію суспільства почуто

Керівник ОП зауважив, що ситуація вирішується фахово, конструктивно та на користь нашої держави. Буданов закликав зберігати спокій.

За його словами, дискусія — це нормальна річ для вільної країни. Водночас важливо, аби вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б могли нашкодити нацбезпеці.

"Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою. Робота йде. Результати будуть", — додав Буданов.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у різних містах України з 16 липня тривають мітинги в підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова та із закликом звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Федоров вже реагував та дякував українцям за надію. Він повідомив, що діалог є.

А 18 липня український лідер Володимир Зеленський розповідав, що проводив розмови з Федоровим та Сирським. За його словами, він чує людей та рішення стосовно армії будуть напрацьовані.