Повинні посилити наш захист: Зеленський анонсував зустрічі та перемовини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчі міжнародні зустрічі та перемовини, спрямовані на посилення захисту країни. Він наголосив на необхідності нових пакетів підтримки для України, зміцнення протиповітряної оборони та посилення санкційного тиску на Росію. За словами глави держави, міжнародний тиск на агресора має спрацювати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 13 липня.

Зеленський про наслідки атак РФ та нові зустрічі й переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться міжнародні зустрічі та перемовини, які мають посилити захист України. Також він наголосив на необхідності подальшої міжнародної підтримки, зміцнення систем протиповітряної оборони та посилення санкцій проти Росії.

Президент наголосив, що Росія вкотре завдала ударів по цивільних об'єктах. За його словами, під російськими атаками опинилися пасажирські автобуси в Одесі, житлові будинки в Запоріжжі та лікарня на Харківщині.

Зеленський зазначив, що кожен день війни лише підтверджує необхідність подальшої підтримки України — як в оборонному, так і в політичному та гуманітарному вимірах. За його словами, світ бачить потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони, захисті життя людей, а також те, що російське керівництво відмовляється завершувати війну.

Глава держави підкреслив, що нові санкції проти Росії, нові пакети підтримки для України та реалізація європейського антибалістичного проєкту FREYJA мають посилити тиск на державу-агресора. Після цього Президент анонсував найближчі міжнародні зустрічі та переговори.

"Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист", — наголосив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Парижі 13 липня 2026 року відбудеться зустріч лідерів "Коаліції охочих", присвячена подальшій підтримці України. Учасники обговорять зміцнення української ППО, розвиток антибалістичного захисту та координацію військової допомоги. Очікується, що в заході візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз існує реальне вікно можливостей для досягнення справедливого миру. За його словами, Україна зміцнила свої позиції на полі бою та в повітрі, а Росія втратила колишню перевагу. Глава держави наголосив, що це відкриває нові можливості для дипломатичного тиску на країну-агресора.