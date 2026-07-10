Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленським. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Посли держав-членів Європейського Союзу погодили відкриття шостого переговорного кластера для України на шляху до вступу в ЄС. Це рішення відкриває новий етап переговорів за напрямом "Зовнішні відносини", який охоплює питання безпеки, оборони, торгівлі та гуманітарної співпраці. Офіційне відкриття кластера очікується під час Міжурядової конференції 14 липня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качки у п'ятницю, 10 липня.

ЄС погодили відкриття нового переговорного кластера для України

За словами віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качки, схвалення відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" є черговим важливим кроком на шляху України до членства в Європейському Союзі та свідчить про подальший прогрес переговорів.

"Сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників держав-членів при Європейському Союзі про схвалення відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" є ще одним важливим кроком у наших переговорах про вступ до ЄС", — написав він.

Шостий переговорний кластер охоплює питання спільної зовнішньої політики, політики безпеки й оборони, міжнародної торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Скриншот повідомлення Качки/X

Свириденко назвала рішення важливим кроком до членства України в ЄС

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що погодження відкриття шостого переговорного кластера наближає Україну до повноправного членства в Європейському Союзі. За її словами, це рішення відкриває можливість перейти до практичного етапу переговорів за напрямом "Зовнішні відносини".

Вона також звернула увагу, що Україна вже досягла 98% узгодженості з рішеннями та заявами ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, а також подякувала державам-членам за підтримку.

"Комітет постійних представників держав-членів ЄС погодив відкриття переговорів з Україною за Кластером 6 "Зовнішні відносини. Це дає нам змогу перейти до практичної роботи над умовами вступу за новим напрямом переговорного процесу.

Кластер охоплює сфери, які сьогодні мають ключове значення для безпеки України та всієї Європи: зовнішню політику, безпеку й оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку.

Важливо, що рівень узгодженості України з рішеннями та заявами ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики становить 98%. Саме таку оцінку подано для звіту Європейській комісії.Вдячна всім державам-членам ЄС за спільну роботу та підтримку. Очікуємо офіційного відкриття на Міжурядовій конференції 14 липня", — зазначила Свириденко.

Скриншот повідомлення Свириденко/Facebook

Кошта: Україна та Молдова продовжують рух до членства

Голова Європейської ради Антоніу Кошта також привітав рішення держав-членів ЄС. Він наголосив, що відкриття нового переговорного блоку підтверджує виконання зобов'язань як Україною та Молдовою, так і самим Європейським Союзом. За його словами, домовленість про відкриття чергового кластера демонструє подальший прогрес обох країн на шляху до повноправного членства.

"Ще один крок назустріч Європейському Союзу. Україна та Молдова виконали свої зобов’язання. І ЄС також виконує свої.

Сьогоднішня домовленість держав-членів ЄС про відкриття чергового блоку переговорів щодо вступу є свідченням подальшого прогресу для України та Молдови. Ми підтримуємо динаміку їхнього просування на шляху до членства в ЄС", — наголосив Кошта.

Скриншот повідомлення Кошти/X

Переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу поділений на тематичні кластери, кожен із яких охоплює окремі сфери законодавства та державної політики. Відкриття нового кластера означає початок детальних переговорів щодо приведення українського законодавства та практик у відповідність до стандартів ЄС.

Новини.LIVE писали, що нещодавно Європейський парламент підтвердив незмінну підтримку вступу України до ЄС, ухваливши відповідну резолюцію. У документі євродепутати позитивно оцінили реформи, боротьбу з корупцією та схвалили перший транш фінансової допомоги.

Новини.LIVE повідомляли, що на початку липня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує найближчим часом відкрити ще п'ять переговорних кластерів на шляху до вступу в ЄС. За його словами, політичне рішення щодо просування переговорів стане важливим сигналом підтримки для українців. Глава держави також подякував лідерам Євросоюзу за відкриття першого кластера переговорів.