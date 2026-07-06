Пориви вітру та грозові дощі: прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Україні завтра, 7 липня, подекуди очікується з опадами та грозами. Температура повітря буде комфортною, а найвища — на сході. Крім того, буде рвучкий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 7 липня

Завтра в Україні місцями короткочасні дощі, а подекуди з грозами. На сході опадів не передбачається. Вітер західних напрямків, а у північних та західних областях — рвучкий.

Погода в Україні 7 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря +20...+26 °С, на півдні та сході +24...+28 °С.

Погода в Києві 7 липня

У столиці завтра буде дощ, а місцями з грозою. Вітер південно-західний, рвучкий, до 12 метрів на секунду.

Температура повітря до +24 °С.

Як писали Новини.LIVE, у липні прогнозується підвищений рівень сонячної активності, що супроводжуватиметься кількома сильними геомагнітними бурями. Такі явища здатні впливати як на самопочуття людей, так і на стабільність роботи технічних систем.

А погода в Україні упродовж тижня очікується з похолоданням, особливо вночі. Синоптики прогнозують опади, грози та шквали.