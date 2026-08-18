Понад 80% ВПО не планують повертатися до своїх громад

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян Ольга Алтуніна повідомила, що 81% внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися до своїх громад. За її словами, держава повинна зосередитися на їхній інтеграції.

Про це Ольга Алтуніна повідомила в ефірі Вечір.LIVE.

Більшість ВПО не хочуть повертатися

"81% людей не збирається повертатися. Не через небезпеку, не через те, що в них немає житла, а в принципі планує залишатися в тих громадах, в яких вони перебувають зараз", — каже Алтуніна.

За її словами, держава повинна думати не про їх повернення, а про інтеграцію в громадах, де вони проживають.

Евакуація

Алтуніна повідомила, що минулого року 11% не мали наміру евакуюватися з територій активних бойових дій, то наразі таких людей більше на 11%. Це говорить про те, що вони не хочуть, оскільки не знають, де будуть жити.

"Тобто життя стає дорожче, вартість продуктів харчування, оренди стає вище, і люди розуміють, що вони на новому місці облаштуватися за рахунок своїх коштів не зможуть, а держава їм нічого, на жаль, не пропонує. І саме тому менше людей готово евакуюватися, вони готові сидіти під КАБами щоденно, але не виїжджати. Це дуже страшна статистика, якщо чесно", — додала представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА, на Херсонщині розширили перелік населених пунктів, жителі яких підлягають обовʼязковій евакуації. До нього додали села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.

Раніше на Чернігівщині ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з прикордонних територій. Йдеться про 12 сіл.