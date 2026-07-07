Польща підтвердила переговори з Україною щодо МіГ-29 в обмін на дрони

Літаки МіГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна досі зацікавлена у винищувачах МІГ та готова обміняти їх на дрони. За його словами, Київ уже представив пропозиції.

Про це Владислав Косіняк-Камиш розповів на пресконференції, передає Новини.LIVE.

Передача МІГ в обмін на дрони

"Це питання не закрите. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони все ще зацікавлені. Вони представили свої пропозиції щодо передачі безпілотників Польщі протягом наступних двох років", — зазначив міністр оборони.

За його словами, така можливість реальна, але це повинен бути обмін, а не просто передача з Польщі.

Напередодні повідомлялося, що Польща має намір списати винищувачі МіГ-29, які раніше розглядалися для передачі Україні. Косіняк-Камиш зазначив, що спершу Київ погодився на формат співпраці — обмін літаків на технології виробництва дронів. Водночас, за його словами, ці домовленості наразі не реалізуються.

Він також припустив, що на ситуацію можуть впливати історичні розбіжності між державами.

У польському оборонному відомстві додали, що модернізація цих літаків не планується, а їх поступово зніматимуть з озброєння.

Як писали Новини.LIVE, у червні Міністерство оборони Польщі підтвердило, що передача Україні останньої партії винищувачів МіГ-29 наразі призупинена. Причиною називають невиконання умов попередніх домовленостей між сторонами.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо загострення у відносинах з Україною. Він зазначив, що сукупність окремих заяв і кроків призводить до розвитку ситуації, яка потенційно може бути вигідною для Росії.