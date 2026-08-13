Польща найближчими днями може передати Україні ракети Patriot

Установка Patriot. Фото: Defense express

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Польща розглядає можливість передати Україні додаткову партію ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Варшава оцінює можливість такого кроку передусім з огляду на власну безпеку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі RMF FM, передає Новини.LIVE.

Польща розглядає надання допомоги Україні

Додатковим фактором став нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі. Заступниця міністра зазначила, що очільник польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш наразі схиляється до рішення передати Україні ще ракети для Patriot. Він, за словами чиновниці, вважає кращим варіантом знищення російської ракети над Україною, ніж її потрапляння на польську територію.

Точну дату ухвалення рішення поки не називають. Водночас Собковяк-Чарнецька припустила, що питання можуть вирішити вже протягом найближчих днів.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявляв, що Варшава розглядає можливість подальшої військової підтримки України, зокрема передачі додаткових ракет для комплексів Patriot.

Як повідомляли Новини.LIVE, європейські партнери України намагаються знайти додаткові ракети-перехоплювачі Patriot для посилення української ППО перед зимовим періодом. Водночас запаси таких боєприпасів у союзників обмежені, а нові поставки потребують часу через високий попит і недостатні темпи виробництва.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський раніше заявляв про домовленість зі США щодо можливості виробництва в Україні ракет для систем Patriot. Водночас для запуску такого виробництва необхідно пройти низку процедур і отримати відповідні ліцензії, що наразі стримує реалізацію домовленостей.