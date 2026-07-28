Поліція викрила масштабну криптоаферу: майже тисяча потерпілих і понад $1 млн збитків

Робота спецпризначенців. Фото: Нацполіція

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої під виглядом навчання інвестуванню в криптовалюту виманили у громадян понад 1,1 мільйона доларів. За попередніми даними, жертвами афери стали майже тисяча українців.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

Як працювала шахрайська схема з інвестиціями

Слідчі Головного слідчого управління спільно з кіберполіцейськими затримали чотирьох ключових учасників схеми. Усім уже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція

За даними слідства, фігуранти діяли під виглядом так званої "Української фінансової академії". Через рекламу у Facebook та Instagram вони пропонували громадянам навчання інвестуванню в криптовалюту, обіцяючи швидкий прибуток і підтримку досвідчених трейдерів.

Працівник кіберполіції. Фото: Нацполіція

Після того як люди залишали заявки, менеджери з'ясовували їхній фінансовий стан і входили в довіру. Потім потерпілих переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а на фіктивній платформі демонстрували нібито успішні інвестиції. Деяким навіть дозволяли вивести невеликі суми, щоб спонукати вкладати ще більше. Коли ж люди намагалися повернути свої кошти, їм вимагали додаткові платежі нібито за комісії чи розблокування рахунків.

Робота поліції. Фото: Нацполіція

Поліцейські встановили 988 акаунтів, які можуть належати потерпілим. Серед них — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Зокрема, одна онкохвора жінка втратила близько пів мільйона гривень, відкладених на лікування. Після втрати власних заощаджень деяких потерпілих переконували оформлювати кредити або переказувати сімейні накопичення.

Вилучені речові докази. Фото: Нацполіція

Під час обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях правоохоронці вилучили докази діяльності організації. Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах у складі злочинної організації та створення такої організації. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.

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