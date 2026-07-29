Похолодання до +10 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на середу, 29 липня, буде мінлива хмарність. На сході та північному сході країни пройдуть помірні дощі. Уночі на Луганщині та Донеччині місцями зливи. На решті території без опадів.

Про це 28 липня повідомив Укргідромецентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 29 липня

Карта "Погода в Україні 29 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер північно-західний сягне 7–12 м/с.

Температура вночі знизиться до +10...+15 °С, на півдні та південному сході — до +18 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С.

"Поле високого тиску забезпечить погоду без опадів, лише на сході на північному сході країни погоду ще зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, тому там чекаємо дощі різної інтенсивності. На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, що зумовить й відповідну температуру", — зазначили синоптики.

Карта "Незпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. Уночі у столиці стовпчики термометрів знизяться до +13...+15 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +22...+24 °С, а на Київщині — до +21...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, через залишки холодного атмосферного фронту пройдуть короткі дощі та грози на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, на півночі Луганщини. На решті території України очікується суха погода. Північно-західний вітер буде помірним, часом — рвучким.

Упродовж дня повітря прогріється до +22...+25 °С, у південній частині — до +24...+28 °С, а в північних регіонах — лише до +20...+22 °С.

У Києві опади малоймовірні. Температура повітря — +22...+23 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на метеоролога Ігоря Кибальчича писав, якою буде погода в Україні наприкінці липня. Очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко писав, що 29 липня в Україні буде суха і комфортна погода. Короткочасні дощі можливі лише в кількох регіонах. Крім того, найближчими днями повернеться спека.