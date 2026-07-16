Погода в Україні: синоптик Діденко попередила про спеку до +32 °C та грози

Жінка з собакою. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 17 липня, в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. У більшості областей опадів не прогнозують, а температура повітря місцями підніметься до +32 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Синоптикиня Діденко розповіла, чого чекати на вихідних

За її прогнозом, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +25...+29 °C. Найспекотніше буде на Закарпатті та в південних областях, де повітря прогріється до +27...+32 °C. Дещо прохолодніше очікується на північному сході країни — +22...+24 °C.

Суху та стабільну погоду забезпечуватиме антициклон Laurent. Лише на південному сході України через вплив холодного атмосферного фронту можливі короткочасні грозові дощі.

За словами Діденко, у вихідні більшість регіонів також перебуватиме під впливом сонячної та сухої погоди. Водночас у неділю, 19 липня, у західних областях прогнозуються грози, місцями сильні зливи та шквали.

У Києві в п'ятницю очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +25 °C, що створить комфортні умови для відпочинку та роботи на відкритому повітрі.

Синоптична карта на 17 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що найближчими днями в Україні очікується потепління — температура повітря підвищиться до +29 °C. У більшості регіонів переважатиме суха погода, а кількість опадів зменшиться. Водночас синоптики радять подбати про захист від ультрафіолетового випромінювання під час перебування на сонці.

Новини.LIVE писали, що наприкінці другої декади місяця прогнозують нестабільну магнітну активність із коливаннями сили бурі. У цей період фахівці радять уникати надмірних навантажень та уважніше ставитися до свого самопочуття. Найсильніший вплив очікується наприкінці місяця — тоді Землю може накрити потужна магнітна буря найвищого рівня, яка здатна позначитися на стані здоров’я людей.