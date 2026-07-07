Погода готує сюрпризи: де в Україні пройдуть дощі та стане прохолодніше

Дівчина під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 7 липня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. У західних областях, а вдень також у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території країни опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода 7 липня

Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, на півдні країни та в Закарпатті — до +19 °С. Вдень повітря прогріється до +24...+29 °С, у західних та північних областях буде прохолодніше — +18...+24 °С.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центра, 7 липня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, а вдень місцями пройде короткочасний дощ. Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +11...+16 °С, вдень — +19...+24 °С.

У Києві вночі прогнозують +14...+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+24 °С.

Прогноз погоди на 7 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 7 липня в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Водночас на сході країни опадів не очікується.

Синоптикиня зазначила, що вітер буде західних напрямків. У північних та західних областях він буде рвучким, що сприятиме швидшому очищенню повітря від забруднення.

За її прогнозом, температура повітря в Україні становитиме +20...+26 °С, а на півдні та сході країни — +24...+28 °С.

У Києві 7 липня очікується дощ, місцями з грозою. Вітер буде південно-західний, поривчастий, зі швидкістю до 12 м/с.У столиці вночі прогнозують +14...+16 °С, а вдень температура підніметься до +22...+24 °С.

Новини.LIVE повідомляли, що у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.

Новини.LIVE також писали, що у вівторок, 7 липня, в більшості областей України очікується мінлива хмарність. У багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Денна температура повітря буде різною залежно від регіону: на півночі та заході прогнозують близько +18 °С, тоді як в інших областях стовпчики термометрів піднімуться до +29 °С.