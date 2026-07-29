"Поет-воїн": ведучий Fox News висловився щодо захоплення Ліндсі Грема Зеленським

Шон Генніті. Фото:

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Сенатор Ліндсі Грем захоплювався Володимиром Зеленським і мужністю українців. Якби він знав, що президент України приїхав на прощання з ним, то був би глибоко зворушений. Після поїздок до Києва сенатор часто говорив про силу українського лідера, який протистоїть режиму РФ.

Про це під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом заявив ведучий Fox News Шон Генніті, передає Новини.LIVE.

Що сказав американський ведучий про Україну

Шон Гренніті назвав Володимира Зеленського поетом-воїном або коміком-воїном. Ведучий зазначив, що прогнози щодо швидкої поразки України у війні із РФ виявили неправдивими. Майже п’ять років українці продовжують боротьбу та демонструє бойовий дух, якого ніхто не очікував.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на телефонне інтерв’ю Дональда Трампа для телеканалу Fox News повідомляв, що Ліндсі Грем підтримував надання військової підтримки ЗСУ. Коли йшлося про вирішення глобальних світових криз, сенатор демонстрував войовничий характер. Щоправда, упродовж останніх тижнів життя він почав поступово схилятися до можливості підписання мирної угоди з Тегераном.

Також Новини.LIVE з посиланням на офіс сенатора писав, що Ліндсі Грем помер 11 липня. Причиною смерті стала раптова хвороба. Політик був активним прихильником України.