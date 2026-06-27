Підстав для звільнення Сирського немає: нардеп про скандал у полку "Скеля"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що підстав для звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через ситуацію у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" немає. Окремі факти, пов’язані зі скандалом у підрозділі, наразі перевіряють правоохоронці. Водночас тривають службові та слідчі дії щодо можливих порушень у полку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова нардепа від "Слуги народу", члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі "Свобода Live" ("Радіо Свобода").

Нардеп про скандал у полку "Скеля" та можливу відставку Сирського

Федір Веніславський наголосив, що, на його думку, нинішня ситуація не є підставою для кадрових рішень щодо військового керівництва.

За словами депутата, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує ефективно виконувати свої обов’язки, зокрема у питаннях оборони та звільнення українських територій.

"На сьогоднішній день він (Сирський, — Ред.) дуже ефективно виконує свої функції і завдання зі звільнення нашої території й з відсічі ворогу. Я вважаю, що підстав для звільнення головнокомандувача точно немає", — зазначив нардеп.

Водночас Веніславський наголосив, що всі можливі порушення у підрозділі мають бути ретельно розслідувані, а причетні особи — встановлені та притягнуті до відповідальності. Він також зазначив, що командир батальйону "Скеля" вже відсторонений від виконання обов’язків.

"Командира батальйону "Скеля" відсторонили від виконання обов'язків. Органи досудового розслідування мають встановити усіх причетних, хто здійснював кримінальні правопорушення, хто сприяв здійсненню кримінальних правопорушень, і ухвалити відповідні рішення", — поінформував посадовець.

Що відомо про скандал у полку "Скеля"

За даними ЗМІ, з кінця 2025 року до весни 2026-го у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" померли щонайменше 26 новобранців, причому ці смерті не були пов’язані з бойовими діями. Частина родичів загиблих заявляє про можливе неналежне надання медичної допомоги та випадки насильства, однак у самому підрозділі ці звинувачення заперечують.

Після появи інформації Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців. Також Офіс Омбудсмана ініціював перевірку дотримання прав військових у полку.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що ще раніше було виявлено групу інструкторів, яких підозрюють у можливих знущаннях під час підготовки на полігонах. Їх відсторонили від роботи з особовим складом, однак результати повного розслідування досі не оприлюднені.

У Сухопутних військах ЗСУ, до складу яких входить підрозділ, заявили, що тримають ситуацію під контролем та співпрацюють із правоохоронними органами.

Новини.LIVE інформували, що у межах розслідування смертей мобілізованих у 425-му полку "Скеля" слідство може ініціювати ексгумацію тіл для додаткових експертиз. Це необхідно, щоб перевірити справжні причини загибелі та зіставити їх з офіційними висновками. Остаточні результати мають дати комплексні слідчі дії та судово-медичні дослідження.

Новини.LIVE також писали, що командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування. Рішення ухвалили на тлі перевірок щодо можливих порушень прав військовослужбовців у підрозділі. Наразі визначають, хто тимчасово виконуватиме його функції.